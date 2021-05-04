Жаркую погоду омрачит сильный ветер и кратковременный дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отдельных районах Челябинской области в среду, 5 мая, ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по региону и просят соблюдать меры предосторожности: не прятаться от непогоды под рекламными щитами, деревьями и слабоурепленными конструкциями. Но в целом будет жарко.

По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, ночью 5 мая в регионе столбики термометров опустятся до +7… +12 °C, в горах и низинах +2… +7 °C. Днем прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +23 … +28 °C, в горах +18… +23 °C. Ветер южный с переходом днем на западный: ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

— В большинстве районов Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале, — отметили в Гидрометцентре.

В Челябинске 5 мая, согласно прогнозу, обойдется без осадков. Ночью +9… +11 °C, днем +25… +27 °C. Жару омрачит Южный и юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

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