В Челябинске оштрафовали 50 водителей за объезд ремонтируемого проспекта через дворы

Водители «перепутали» двор с проезжей частью. Фото: Типичный Челябинск / Vk.com

В Челябинске из-за планового ремонта дороги на пересечении Комсомольского проспекта с улицей 40 лет Победы ограничили движение транспорта. В течение пяти дней — с 1 по 5 мая — водители должны были объезжать участок другими маршрутами. Вот только они решили ехать прямо через дворы с детскими площадками. Местным жителем такое нахальство по душе не пришлось, и их возмущение поддержали в ГИБДД. Итог — более 50 выписанных штрафов на 1500 рублей.

— После сообщений жителей домов, расположенных на перекрестке Комсомольский проспект – ул. 40 лет Победы о движении через дворы транспорта, на место прибыли экипажи полка ДПС, — рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД. — Было выявлено более 50 фактов нарушений правил, связанных со сквозным движением в жилых зонах. Более 10 нарушений совершены водителями маршрутных такси.

Перевозчикам внесено шесть представлений с требованием устранить нарушение правил дорожного движения. Также в Челябинске переработали схемы движения пассажирского транспорта с учетом введенных ограничений движения.

— В настоящее время обеспечивается контроль за соблюдением новых маршрутов движения, — добавили в Госавтоинспекции.

Также рядом с перекрестком установили дорожные знаки, информирующие о возможных путях объезда закрытого участка.

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