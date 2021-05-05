В Челябинской области глава поселка спас детей, отправившихся в плавание на самодельном плоту

С начала майских праздников на воде уже произошло несколько трагедий. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

За половину праздничной недели спасатели уже несколько раз выезжали на водоемы Челябинской области. 4 мая, вечером, на озере Сугояк чуть не утонули двое мальчишек 11-12 лет. Они плавали на плоту из отдельных частей понтона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, трагедии удалось избежать благодаря главе Лазурненского сельского поселения. Он на личной моторной лодке самостоятельно успел отбуксировать плот с детьми к берегу. Заигравшихся в мореплавателей школьников осмотрели медики — с ними все в порядке. По их словам, они просто хотели покататься и даже не подумали, что невинная шалость так побеспокоит взрослых.

Празднование Первомая на Шершневском водохранилище закончилось трагедией. Как рассказали очевидцы, двое мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии, решили на исходе дня порыбачить. А утром прибывшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили в водоеме перевернувшуюся надувную лодку и одного из мужчин без признаков жизни. Поиски второго продолжаются.

Похожий случай произошел в Брединском районе. Там мужчина тоже уплыл порыбачить. А через некоторое время его лодку нашли перевернутой. Поиски самого рыбака пока продолжаются.

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