В Челябинске отключат светофоры на двух крупных перекрестках

Светофоры отключат на несколько часов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 мая в Челябинске приостановят работу светофоров на двух крупных перекрестках.
На пр. Победы — Свердловский пр.
Там с 9 утра и, примерно, до 14 часов будут проводить технические работы.
На Комсомольском пр. — ул. Чайковского.
Автоматическое регулирование на перекрестке приостановят в промежуток с 13 часов 30 минут до 17 часов.
Водителям на этих участках магистралей следует быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки. А пешеходам аккуратнее пересекать проезжую часть.
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