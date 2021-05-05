В Челябинске отключат светофоры на двух крупных перекрестках

Светофоры отключат на несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 мая в Челябинске приостановят работу светофоров на двух крупных перекрестках.

На пр. Победы — Свердловский пр.

Там с 9 утра и, примерно, до 14 часов будут проводить технические работы.

На Комсомольском пр. — ул. Чайковского.

Автоматическое регулирование на перекрестке приостановят в промежуток с 13 часов 30 минут до 17 часов.

Водителям на этих участках магистралей следует быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки. А пешеходам аккуратнее пересекать проезжую часть.

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