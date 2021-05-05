В Ленинском районе Челябинска поменяют названия двух остановок

Челябинцы сами выбрали новые названия остановкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У двух остановок общественного транспорта в Ленинском районе вот-вот переименуют. За новые названия челябинцы голосовали на портале «Активный Житель74».

Остановка на улице Трубников, которая пока еще называется «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина», станет называться «Университет правосудия». Новое наименование приглянулось 50,95% жителям Челябинска. Был еще один вариант — «Центр социальной помощи». Но он набрал чуть меньше — 49,05% голосов.

А остановку «Профилакторий» по Копейскому шоссе переименуют в «Улицу Енисейскую». Этот вариант предпочли 67,55% респондентов. Второй вариант — «Спортивный комплекс «Лидер» — набрал вдвое меньше — ему отдали свои голоса 32,45% жителей столицы Южного Урала.

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