Расскажи о герое: Текслер призвал южноуральцев участвовать в акции «Бессмертный полк»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте социальной сети Инстаграм призвал южноуральцев участвовать в масштабном мероприятии - акции «Бессмертный полк».

Он напомнил: «В этом году «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате».

Важно помнить, что заявку и рассказ о своем герое, его фото можно подавать до 7 мая, включая этот день. Заявки принимаются на сайте 2021.polkrf.ru

Адресат подтверждением получит письмо c информацией о том, когда именно покажут трансляцию с участником акции.

После шествия пользователям отправят фрагменты демонстрации с фото героя. Кстати, можно отправить заявки с несколькими героями, их фото и рассказами о них.

Виртуальное шествие состоится 9 мая в 15.00 по местному времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru