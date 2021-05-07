Ретро-поезд прибыл в Челябинск 7 мая. Фото: Евгений НАСЫРОВ

В Челябинск накануне Дня Победы прибыл ретро-поезд на паровой тяге. На перроне 7 мая его встретили ветераны Великой Отечественной войны, руководители Южно-Уральской железной дороги и представители власти. Они отметили, что необходимо помнить подвиг наших дедов и пожелали видеть ясное небо над головой.

Зрители, в том числе, семьи с детьми, почтили память погибших солдат минутой молчания. Затем на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД выступили творческие коллективы Челябинска и открылась выставка военной техники. Посетить ее сегодня можно будет до 17:00.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

В экспозиции — установка «Катюша», «ЗиС», мотоциклы, минометы и пулеметы, а также интерактивные экспозиции, представляющие военный госпиталь, штаб и минометный окоп.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

До Челябинска поезд на паровой тяге с артистами в форме военных лет побывал Магнитогорске и Карталах.

Фото: Елена КОРОБКО

Фото: Елена КОРОБКО

Фото: Елена КОРОБКО

Фото: Елена КОРОБКО

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