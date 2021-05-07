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Общество7 мая 2021 16:11

В Челябинской области таксистам в два раза уменьшили плату за лицензию

Рассказываем, чего хотят добиться чиновники таким решением
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Раньше водители могли получить разрешение за 2400 рублей.

Раньше водители могли получить разрешение за 2400 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в два раза уменьшили стоимость лицензии на работу в такси. Теперь перевозчики могут оформить разрешение на перевозку пассажиров и багажа всего за 1 193 рубля. Соответствующее постановление уже принято министерством тарифного регулирования и энергетики региона. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров объяснил, для чего нужно такое решение.

— Снижаем нагрузку на бизнес для стимулирования работы честных перевозчиков в транспортной отрасли, — рассказал Александр Егоров. —Предыдущая стоимость лицензии была 2 400 рублей (на 5 лет) и не пересматривалась с 2011 года. Уверен, данный шаг в совокупности с другими мерами (как доступ на выделенные полосы) подстегнет переходу многих таксисов в легальное поле.

Вновь установленный размер платы за выдачу одного разрешения понижен и теперь составляет 1 193 рубля. Переоформление и выдача дубликата лицензии обойдет в 596,5 рубля.

По интересующим вопросам таксисты могут обращаться в отдел подготовки разрешительной документации управления транспорта Миндортранса по телефонам: 8(351) 261-92-67, 8(351) 731-63-26.

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