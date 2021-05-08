Погода в Челябинске на 8 мая 2021: потеплеет до +23 градусов

Осадков сегодня не ожидается Фото: Кирилл САДЫКОВ

8 мая в Челябинске потеплеет до +23. По крайней мере, так прогнозируют синоптики из областного гидрометцентра. По их данным, такая температура будет сегодня днем, а ближе к вечеру столбики термометров покажут около 15 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с в секунду, а ночью усилится до 10 м/с. Что касается осадков, то их сегодня не предвидится — синоптики обещают теплый день с переменной облачностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru