Погода в Челябинске на 8 мая 2021: потеплеет до +23 градусов

Осадков сегодня не ожидается
Фото: Кирилл САДЫКОВ
8 мая в Челябинске потеплеет до +23. По крайней мере, так прогнозируют синоптики из областного гидрометцентра. По их данным, такая температура будет сегодня днем, а ближе к вечеру столбики термометров покажут около 15 градусов тепла.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с в секунду, а ночью усилится до 10 м/с. Что касается осадков, то их сегодня не предвидится — синоптики обещают теплый день с переменной облачностью.
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