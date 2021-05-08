Гадюка напала на сотрудников вагоноремонтного депо в Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Накануне, 7 мая, гадюка пробралась в административное здание вагоноремонтного депо в Карталах Челябинской области. Вести себя спокойно рептилия не стала, наоборот, начала делать выпады в сторону сотрудников. Одна из женщин оказалась не робкого десятка и ловко накрыла незваную гостью железным ведром. Уже после этого работники позвонили спасателям и ждали их прибытия.

— Спасатели вынесли гадюку на улицу, при помощи специальной петли поместили в мешок и вывезли за город, отпустив на природу, — уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области встретить змею в степной зоне можно довольно-таки часто. Собираясь в поход, необходимо надевать высокую обувь, а во время привала — тщательно осматривать территорию на наличие змей. В случае, если она все же вас укусила, необходимо обратиться в больницу.

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