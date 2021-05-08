Пассажирам придется немного изменить свои планы Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодняшний авиарейс из Челябинска в Краснодар задержали на шесть часов. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, вместо изначальных 14:05 самолет вылетит в 19:40.

Это связано с тем, что воздушное судно авиакомпании «Азимут» прибудет в Челябинск из Минеральных Вод тоже с задержкой. Еще в 08:25 самолет должен был вылететь в столицу Южного Урала, но сделает это лишь в 14:00. В Челябинск он прибудет в 18:55.

Мы попытались связаться с аэропортом, чтобы узнать, в связи с чем задержался рейс из Минеральных Вод, но на момент публикации сделать это не удалось.

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