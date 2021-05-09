Мы помним, мы гордимся: в Челябинске у Вечного огня прошел митинг

Губернатор Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню. Фото: gubernator74.ru

Около миллиона жителей Челябинской области ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Каждый четвертый не вернулся домой.

Четыре неимоверных года Южный Урал жил и работал на пределе возможностей, обеспечивая армию военной и боевой техникой, продовольствием, обмундированием.

Мы принимали беженцев, размещали эвакуированные предприятия, налаживали с нуля выпуск броневой стали, танков, установок залпового огня БМ-13 «Катюша», мин и снарядов.

Лучшие южноуральцы ушли на передовую в составе Уральского добровольческого танкового корпуса.

В светлый День Победы 9 мая у Вечного огня в Челябинске, на Аллее Славы, прошел митинг и возложение цветов. Алые розы к всполохам огня возложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Дорогие ветераны, уважаемые земляки! 76 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Наступил долгожданный День Победы. Великая Победа досталась нашему народу огромной ценой: нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Наша важнейшая задача — сохранить память о подвиге нашего народа, передать эту память молодому поколению. Южный Урал внес значительный вклад в дело Победы. Сотни тысяч южноуральцев пополнили Красную Армию, более трети из них не вернулись с полей сражений. День и ночь труженики городов и сел Челябинской области ковали Победу в тылу. Указом президента два наших города — Челябинск и Магнитогорск — были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Я поздравляю всех с этим великим днем — Днем Победы! Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Вечная слава нашим героям, низкий поклон ветеранам войны и труда. С праздником, с Днем Победы! — сказал губернатор.