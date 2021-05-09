Поиски рыбака, перевернувшегося с лодки на водохранилище в Челябинске, завершены

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Со дна Шершневского водохранилища подняли тело рыбака, перевернувшегося с лодки в ночь на 2 мая. Его обнаружили на 3-метровой глубине.

— Место обнаружения перевернутой лодки было отмечено буйком — от него в разных направлениях и велась работа. Были задействованы значительные людские и технические ресурсы. Поиск велся с нескольких лодок и пешим ходом по берегу, с использованием багров, «кошек» и современного оборудования картплоттера и эхосонаров, — рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области

Тело погибшего передали полицейским. Известно, что у рыбака не было спасательного жилета.

Вместе с мужчиной в лодке был друг, его обнаружили на следующий день после трагедии.

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