В Челябинской области умерли еще восемь зараженных коронавирусом

Число новых заболевших опустилось ниже 100 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 61 030 (+ 98 новых). За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего ковид победили 55 442 человек.

На лечении остаются 2872 человека. Не удалось спасти 8 человек. Из них непосредственно от ковида умерли семеро. Жизнь еще одного зараженного унесло основное заболевание.

Всего проведено более 2 млн тестов на ПЦР. Накануне протестировали 10 460 южноуральцев.

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