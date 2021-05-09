В Челябинской области умерли еще восемь зараженных коронавирусом

Число новых заболевших опустилось ниже 100
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 61 030 (+ 98 новых). За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего ковид победили 55 442 человек.
На лечении остаются 2872 человека. Не удалось спасти 8 человек. Из них непосредственно от ковида умерли семеро. Жизнь еще одного зараженного унесло основное заболевание.
Всего проведено более 2 млн тестов на ПЦР. Накануне протестировали 10 460 южноуральцев.
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