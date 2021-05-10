В Челябинске ребенок получил перелом после наезда электросамоката в парке

По словам мамы, ребенку пришлось вставлять спицы, чтобы собрать кость. Фото: vk.com/«Мамы, Мамочки Челябинска»

В парке Гагарина пара на электросамокате наехала на ребенка. О произошедшем в соцсетях рассказала мама пострадавшего мальчика.

— Люди, будьте осторожнее, гуляя в парке Гагарина с детьми. Нашего ребенка задавили на электросамокате на пешеходной зоне, ребенок получил перелом левой голени, ему вставили спицы в ногу, дабы собрать кость, — сообщила женщине в группе «Мамы, Мамочки Челябинска» во ВКонтакте.

По словам челябинки, из-за шока она не успела взять контакты парня или его девушки, которые ехали на самокате. Женщина написала заявление в полицию. Она надеется, что пара увидит сообщения в соцсетях и свяжется с ней.

Отметим, это уже не первое ДТП с электросамокатом в Челябинске. Так накануне 18-летний челябинец сбил на самокате женщину на улице Гагарина. Ей понадобилась помощь врачей. А 5 мая в аварии на улице Горького пострадал 31-летний челябинец на электросамокате. Его сбила Toyota на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован.

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