Челябинский бизнесмен решил сэкономить на налогах более 19 млн рублей

Бизнесмен вернул в казну государства неоплаченные деньги после возбуждения уголовного дела Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении челябинского директора фирмы, который подозревался в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ). Предприниматель решил выплатить в казну соседства все недополученные суммы.

— По данным следствия, в период 2017-2018 годов, подозреваемым в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая занизить сумму налога на прибыль и предъявить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 19 млн. рублей, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Хотя уголовное дело и было прекращено, бизнесмену по решению суда придется также выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

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