Машинист сигналил и тормозил: в Челябинской области поезд насмерть сбил мужчину, который переходил пути

На месте работают следователи. Фото: УрСУТ СКР

Сегодня, 13 мая, рано утром в 7:30 на 157 километре перегона Кыштым-Маук Южно-Уральской железной дороги маневренный поезд сбил 32-летнего местного жителя. О этом сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

— Мужчина переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, — сообщают в ведомстве. — От полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

Следователи сейчас осматривают место происшествия и опрашивают работников локомотивной бригады.

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