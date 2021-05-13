На выставке художников в ТРК Челябинска пройдет мастер-класс и выступят именитые артисты театра оперы и балета

"Ночь музеев" пройдет в Галерее Паркер 15 мая. Фото предоставлено Галереей Паркер.

Экспозиция, в которой собраны работы известных художников, открылась в апреле. На выставке собраны работы уральских авторов, чьи имена прочно вписаны в историю российского и мирового искусства: Михаил Назаров, Николай Пахомов, Станислав Лебедев, Зайнула Латфулин, Павел Ходаев, Николай Аникин, Анатолий Калашников и Юрий Крылов…

— Уже сотни любителей и ценителей искусства побывали на этой выставке. Творчество каждого из художников — отдельная страница в отечественном искусстве конца ХХ — начала XXI веков, — отмечает организатор выставки Весталия Паркер.

Галерея Паркер (это более 500 кв.м. площади в ТРК «Куба») станет традиционным местом для проведения выставок произведений искусства. И сегодня это не только галерея художественного искусства, но и место проведения творческих вечеров с участием именитых исполнителей и коллективов.

Так, в субботу 15 мая в Галерее Паркер (2 этаж ТРК «Куба») состоится сразу несколько интересных встреч, объединенных названием «Ночь музеев». Представляем афишу предстоящего мероприятия.

16.00 — 18.00: мастер-класс «Эмоциональные наброски» — рисунок с натуры под руководством педагога по живописи и рисунку, художника Марии Матвейчук (позирует артистка пластического театра Екатерина Юдина).

18.00 — 21.00: живая музыка в исполнении музыкального коллектива REZONANS MAKERS (Лауреат I премии международного конкурса среди оркестров) под руководством Шамиля Сабирова (Лауреата международных и Всероссийских конкурсов композиторов и пианистов, победителя IV и V Международного конкурса композиторов им. С.С.Прокофьева (2015, 2018), победителя «World of inspiration» (Израиль. 2018) представляет лауреатов международных и Всероссийских конкурсов:

Вадим Попонин (фортепиано)

Каролина Лебедева (скрипка)

Алена Слободяникова (скрипка при аккомпанировании Шамиля Сабирова).

Солисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, Виталий Савельев (баритон), Екатерина Пыжова (меццо-сопрано), Денис Прокопьев (тенор) исполнят классические произведения известных авторов.

«Ночь музеев» пройдет в Галерее Паркер (Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ТРК «Куба», 2 этаж) 15 мая с 18.00 до 21.00. Вход — 50 рублей (уникальная открытка с репродукцией картины с выставки в подарок). Телефон для справок: +7-996-231-2311

Время работы выставки с 10.00 до 22.00.

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