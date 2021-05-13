Прокуратура потребовала от мэра Челябинска запретить доступ к аварийному дому

Дети легко могут пройти в заброшенный дом Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура потребовала от мэра Челябинска Натальи Котовой, чтобы доступ к аварийному дома в Тракторозаводском районе был закрыт. Речь идет о многоквартирном бараке в переулке 9-й Лобинский, куда легко может пройти кто угодно, в том числе и дети, хотя само здание не является безопасным.

— В этой связи прокуратурой Главе города Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура также проконтролирует устранение всех выявленных нарушений.

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