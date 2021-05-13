Здоровое поколение: в субботу 15 мая челябинцев приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы

Фестиваль "Здоровое поколение" пройдет в Челябинске 15 мая.

На фестиваль приглашаются все желающие от 14 до 73 лет и старше. По словам организаторов спортивный праздник соберет представителей спортивных сообществ, клубов скандинавской ходьбы не только Челябинска, но и других территорий Южного Урала. Фестиваль здорового образа жизни, проводимый общественным движением «Челябинск здоровый — Челябинск успешный», получил и свое название — «Здоровое поколение».

Перед началом праздника в Саду Победы челябинская общественная организация «Молодежный центр» организует уже традиционную «Зарядку со звездой» — чемпионом Европы, призером чемпионата мира, многократным чемпионом России по кикбоксингу Виктором Михайловым.

А с 12.00 — после торжественного открытия, пройдут соревнования по спортивной ходьбе на технику исполнения, в каждой возрастной группе (подробнее в расписании фестиваля).

Организаторы обещают феерическое настроение, конкурсы среди зрителей и подарки от партнеров фестиваля. Победители и призеры состязаний в каждой возрастной группе в качестве приза получат комплект постельного белья, ортопедический матрас, массажер для шеи, для молодежи — смартфон, часы спортивные, наушники Bluetooth.

Расписание и регламент фестиваля «Здоровое поколение», 15 мая 2021 года, Челябинск, Парк «Сад Победы» (ул. Героев Танкограда, 79)

11.00 — 11.40 — регистрация участников (выдача номеров)

12.00 — открытие соревнований

12.10 — разминка участников с фитнесс инструктором

12.15 — 13.15 — соревнования по скандинавской ходьбе

1315 — подведение итогов, награждение

Соревнования проводятся по одной дисциплине в разных возрастных группах:

Скандинавская ходьба на технику среди пожилых людей от 55 лет и старше. Дистанции: 250 м — 1 круг, 500 м — 2 круга

Возрастные группы по дистанциям:

73 и старше (250 м — 1 круг)

64-72 лет (500 м — 2 круга)

55-63 лет (500 м — 2 круга) 2 — Скандинавская ходьба на технику среди молодежи.

Возрастные группы: от 14 лет и старше (750 м — 3 круга)

Заявки на участие принимаются до 14 мая по адресу электронной почты vladpvn@mail.ru

Участие в фестивале БЕСПЛАТНОЕ!

ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» реализуются социально значимые проекты, как «БЕГИ за МНОЙ» (молодежь), «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» (пожилые), проекты для детей из социальных приютов «PROстоSPORT» и «Семейная гостиная».

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