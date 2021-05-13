Из челябинского торгового комплекса эвакуировали сотню людей

Фото: google.com/maps

Сегодня из челябинского торгового комплекса «Курчатов» эвакуировали около сотни посетителей. Там сработала пожарная сигнализация, поэтому на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

— Поскольку здание предполагает массовое пребывание людей, на место выехали пожарные по повышенному номеру сложности, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Персонал сработал слаженно и грамотно, вывел всех посетителей на свежий воздух до прибытия сотрудников МЧС.

Как оказалось, в одном из подсобных помещений замкнула микроволновка. Пошел дым, из-за которого и сработала пожарная сигнализация, но возгорания не случилось. Повышенный номер сложности пожара отменили, на месте остались три автоцистерны, чтобы наверняка убедиться в отсутствии огня.

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