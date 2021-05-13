В лобовом столкновении двух машин в Челябинской области погиб человек

Фото: скриншот с видео / Управление ГИБДД по Челябинской области

В лобовом столкновении двух автомобилей в Челябинской области погиб человек. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла накануне, 12 мая, около пяти часов вечера на 7 км автодороги Чесма-Березинский-Северный.

— 44-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, совершила столкновение с впереди попутно двигающимся и совершающим маневр поворота налево, автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 54-летней женщины, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии автоледи за рулем Lada Granta получила травмы и была госпитализирована в больницу. Ее 63-летний пассажир скончался на месте происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru