В Челябинской области задержали 17-летнего парня за попытку передачи наркотиков заключенным с помощью арбалета

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинской области, который пытался с помощью арбалета перебросить заключенным наркотики. Молодого парня подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.30, п.«б», ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
— По данным следствия, в дневное время 4 мая текущего года подозреваемый, находившийся около исправительной колонии №1 Копейска, пытался с использованием арбалета перебросить на территорию учреждения наркотические средства массой более 1,4 грамм, — сообщил старший помощник руководителя СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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