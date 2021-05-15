В Челябинской области перенесли велогонку вокруг Тургояка

Любители двухколесного транспорта будут соревноваться 23 мая, если снова ничего не изменится. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велогонку, посвященную Дню Победы, с говорящим названием «Победа» в Челябинской области планировали провести 9 мая. Участники должны были проехать 30 километров по пересеченной местности вдоль живописного озера Тургояк. Организаторы посчитали это время идеальным для старта и объявили о нем еще в начале 2021 года. Но оставляли за собой право в случае погодных условий, вирусно-эпидемиологических и иных форсмажорных обстоятельств перенести время старта.

— Вплоть до ее полной отмены с последующим уведомлением участников. Стартовый взнос в таком случае не возвращается, — говорится в положении о проведении велогонки Федерации триатлона, легкой атлетики, плавания и велосипедного спорта Миасского городского округа.

Заезд не отменили, но вынуждены были перенести на две недели. В связи с постановлением губернатора региона о введении на территории Челябинской области противопожарного режима и перекрытием лесных дорог.

Это возможность присоединиться тем, у кого были другие планы на майские праздники. Старт любителей двухколесного транспорта вокруг драгоценной жемчужины Южного Урала должен состояться через неделю — 23 мая.

Во время маршрута они преодолеют участки с подъемами и скоростными каменистыми спусками, заболоченные места и небольшие броды, а также покорят Липовскую гору, проедут по «бетонке», лесными тропами и по поселку Тургояк.

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