В аварии на въезде в Челябинск пострадали три человека

Авария произошла с участием двух машин. Фото: Регион-74/vk.com

Днем 16 мая на Бродокалмакском тракте в Челябинске произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщают очевидцы. На фотографиях видно, что на место ЧП приехали три скорые и машина реанимации, а также МЧС.

Фото: Регион-74/vk.com

— В аварии пострадали три человека, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, сообщив, что на месте работают специалисты.

Фото: Регион-74/vk.com

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает затор на этом участке дороги. Движение ограничено на трех полосах.

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