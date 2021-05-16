МЧС разогнали подростков, ныряющих с 10-метровой высоты в карьер в Челябинске

Подростки прыгали в воду с большой высоты. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В такое пекло немудрено, что челябинцы пожелали отдыхать у воды и даже купаться. Но не все правильно выбрали место. Так, толпа подростков устроила прыжки в Изумрудный карьер с крыши недостроенного заброшенного здания. А это, на минутку, 10 метров.

— Риск получить травмы и утонуть огромный. Между тем желающих блеснуть отвагой хватало. Это не одно место на Изумруде, где можно попрыгать в воду, высоких скал здесь хватает, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Обычный инструктаж в таких ситуациях не эффективен, в одно ухо влетело, в другое вылетело. В таком возрасте очень сильны протестные настроения и бравада. Поэтому инспекторы перешли от слов к делу и пригрозили им штрафом.

Инспекторы рассказали им об опасностях. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Это подействовало, но инспекторы не уверены, что надолго — скорее всего, завтра история повторится.

По закону полиция имеет право привлечь родителей подростков к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних. Но это крайняя мера. Поэтому в МЧС настоятельно советуют провести беседу со своими детьми.

Но помогла только угроза штрафом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Инспекторы прошлись по нескольким необорудованным местам для купания в Челябинске, в том числе и на Шершневском водохранилище. Десятки жителей города спокойно купались в необорудованных местах — кругом валуны, крупные камни, скрытые под водой, скалы.

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