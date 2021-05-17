Легкая атлетика, теннис, плавание: в Челябинске стартовала областная Спартакиада по адаптивным видам спорта

Спартакиада по адаптивным видам спорта стартовала в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИН

Турнир стартовал сегодня 17 мая на стадионе им. Елесиной. Директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов рассказал, что состязания пройдут в областном центре 17-18 мая по трем видам спорта — легкой атлетике (бег, прыжки, метание мяча, стадион Елесиной), настольному теннису (ДС "Надежда") и плаванию (бассейн "Строитель"). Среди участников спортсмены в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица с интеллектуальными нарушениями, а также спортсмены с нарушениями слуха и зрения. Всего на старты выйдут 33 команды из 12 территорий Челябинской области — это порядка 200 участников, представителей и тренеров.

Трехкратный чемпион мира по керлингу, призер Паралимпийских игр-2014 в Сочи Марат Романов после торжественного открытия Спартакиады рассказал, что раньше начинал заниматься адаптивным спортом, чтобы как-то провести время. Но потом это переросло в более серьезные занятия спортом.

— Я встречался с другими спортсменами, представляющими Паралимпийские виды спорта, медалистами различных турниров и мне самому захотелось проявить себя. Сначала неплохо играл в баскетбол, а в 2007 году решил попробовать себя в керлинге. На уровне сборной страны выступал с 2008-го до 2020 года. По моему примеру адаптивными видами спорта может заниматься и молодежь. Заниматься и добиваться успехов, — отметил Марат Романов.

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