Ученый NASA написал роман об уничтожении Челябинска крупным метеоритом

Автор книги Николай Горькавый. Фото: пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Ученый NASA (США) и профессор кафедры теоретической физики ЧелГУ Николай Горькавый опубликовал роман об уничтожении Челябинска крупным метеоритом. Книга называется «Курьер-619. Юпитер-Челябинск», и в ней много отсылок на события, произошедшие в феврале 2013 года.

Действие романа происходит в 2252 году, через 239 лет после падения челябинского метеорита, который был по сюжету в несколько раз больше реального. Он не только уничтожил город и другие поселения неподалеку, но и вызвал глобальную климатическую катастрофу. Главным героем произведения является молодой межпланетный курьер Джер Брен, занимающийся доставкой ценного груза на заброшенную научную базу в системе Юпитера. Благодаря своим интеллектуальным способностям он становится участником научного эксперимента, который должен предотвратить катастрофу из-за падения метеорита и изменить будущее.

Обложка книги. Фото: пресс-служба ЧелГУ

Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета, книга является приквелом к научно-фантастической трилогии «Астровитянка», написанной Николаем Горькавым в начале 2000-х годов.

— В «Курьере-619» много отсылок на реальные исследования Челябинского суперболида, изучением которого занимался автор и другие учёные ЧелГУ. Например, в одной из глав упоминается «седовласый астроном», который объясняет журналистам детали падения небесного тела. Многие смогут узнать в нём профессора ЧелГУ Александра Дудорова, который внёс существенный вклад в исследования метеорита «Челябинск», — рассказали в университете, — Ещё в одном эпизоде уже другой учёный рассказывает о траектории полёта болида и его размерах. Этот рассказ во многом совпадает с интервью, которое дал после падения болида сам Николай Горькавый. Упоминается и о презентации научно-популярного издания «Челябинский суперболид», авторами которого стали наши астрофизики.

По словам автора книги Николая Горькавого, его роман будет интересен широкому кругу читателей, но в первую очередь его должны оценить подростки. Сам он признался, что смог завершить написание этого произведения благодаря времени, появившемуся у него во время карантинных мероприятий по коронавирусу.

— В новой книге я рассказываю читателям не только о болиде и Юпитере, но и Урале, Челябинске и его замечательных жителях. О Южном Урале – только с любовью! — заявил писатель.

Роман «Курьер-619. Юпитер – Челябинск» можно приобрести в популярных книжных интернет-магазинах.

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