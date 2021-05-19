В Челябинской области автокран упал на водопровод, снабжающий целый город

Фото: «Подслушано в Коркино и в области» / vk.com

В Коркино Челябинской области сегодня, 19 мая, упал автокран на водопровод, который снабжает город. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на место происшествия по поручению губернатора Алексея Текслера, который работает сейчас в Нижнем Новгороде, выехал его заместитель Евгений Голицын.

— Компания - владелец крана сейчас убирает его с поврежденной трубы, после чего водоснабжающая организация приступит к ремонту. Работы будут проводиться в том числе ночью, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В администрации Коркинского района уточнили подробности произошедшего.

— На дороге «Дружба»в результате дорожно-транспортного происшествия была порвана труба центрального водовода – автокран упал с моста в речку и зацепил трубу диаметром 500 мм.

Запаса воды, который хранится в резервуарах, хватит до 6 утра. Правительство области поставило задачу ликвидировать коммунальную аварию к этому времени. Если же восстановительные работы не выполнят в срок, то будет организован подвоз воды.

Фото: «Мой город Коркино» / vk.com

Фото: администрация Коркинского района

Фото: администрация Коркинского района

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