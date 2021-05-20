В садовых товариществах Челябинска пройдет бесплатная вакцинация от коронавируса

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бесплатная вакцинация от коронавируса пройдет в садовых товариществах Челябинска 21 мая. Об этом сообщили в администрации города. Там также добавили, что бригады медиков поликлиники № 5 отправятся в сады в качестве эксперимента, а само мероприятие организовано в рамках акции «Территория Здоровья».

— Вакцинация будет производиться в помещении правлений садоводческих товариществ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности, — отметили в мэрии.

Вакцинация пройдет в СНТ «Искра» с 09:00 до 12:00 и в СНТ «Надежда» с 13:00 до 15:00. Всем желающим необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования, а также СНИЛС или его номер.

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