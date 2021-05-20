Ушла из дома и не вернулась: в Челябинске без вести пропала 14-летняя школьница

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

В Челябинске без вести пропала 14-летняя школьница Анна Скорикова. Вчера, 19 мая, она ушла из своего дома по улице 40 лет Октября. После этого след девочки обрывается. Спасатели уже начали поиски пропавшего подростка.

— Рост 165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые до плеч, глаза зеленые, — говорится в ориентировке. — Была одета в синие джинсы, розовые кроссовки, черную кепку «Пума» и толстовку такого же цвета.

Если вы встречали Анну Скорикову, то позвоните ее маме Татьяне по следующему номеру телефона: 8-800-300-85-99. Также информацию о девочке можно сообщить в полицию или на горячую линию поискового отряда «Легион СПАС» — 8-351-277-79-11.

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