Полиция проведет проверку по ДТП с участием сотрудника на Infinity

В Челябинске сотрудник полиции за рулем Infinity протаранил «десятку». Авария случилась днем 22 мая, на автодороге Меридиан, неподалеку от «Видгофа».
— ДТП оформлено сотрудниками ГИБДД. Будет проведена проверка. Если вина водителя Infinity будет установлена, он понесет ответственность, — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейский ехал в форме, но после ДТП поспешил снять куртку с офицерскими погонами.
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