В Челябинске возле реки Миасс женщина провалилась в открытый коллектор и погибла

Женщина отдыхала на «Заячьем острове».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске женщина погибла, упал в коллектор возле реки Миасс. Трагедия произошла в Калининском районе возле улицы Болейко. Прокуратура поручила организовать проверку.
Известно, что погибшая отдыхала на природе на территории «Заячьего острова», отошла от друзей и провалилась в открытый колодец.
— По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Так выглядел колодец. Фото: прокуратура Челябинской области.
Место проверяют следователи. Фото: прокуратура Челябинской области
Здесь всегда много отдыхающих. Фото: прокуратура Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru