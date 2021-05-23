В Челябинске возле реки Миасс женщина провалилась в открытый коллектор и погибла

Женщина отдыхала на «Заячьем острове». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске женщина погибла, упал в коллектор возле реки Миасс. Трагедия произошла в Калининском районе возле улицы Болейко. Прокуратура поручила организовать проверку.

Известно, что погибшая отдыхала на природе на территории «Заячьего острова», отошла от друзей и провалилась в открытый колодец.

— По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Так выглядел колодец. Фото: прокуратура Челябинской области.

Место проверяют следователи. Фото: прокуратура Челябинской области

Здесь всегда много отдыхающих. Фото: прокуратура Челябинской области

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