В Челябинске на волю отпустили птиц и зверей

Дикие животные смогли вернуться на волю. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Сегодня, 23 мая, в Челябинской области в дикую природу выпустили вылечившихся питомцев ветврача Карена Даллакяна. Хорошую новость сообщил на своей странице в Instagram губернатор Алексей Текслер. Он лично отпустил на волю животных и птиц.

В приют Даллакяна ястреб, лебедь-шипун, серый журавль, куница, еж попали со сложными травмами; все они — жертвы человеческой агрессии. К счастью, теперь их здоровью ничего не угрожает.

Алексей Текслер напомнил, что в Челябинской области на средства гранта губернатора действует Школа зооволонтера. Получить знания о спасении животных и птиц каждый из нас может бесплатно. Записаться в Школу зооволонтера можно по тел. +7-952-510-00-08

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