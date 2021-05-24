В Челябинске проверят канализационные люки после гибели женщины, провалившейся в открытый коллектор

Трагедия произошла в Калининском районе возле улицы Болейко. Фото: прокуратура Челябинской области

После гибели женщины, которая упала в коллектор на Заячьем острове, мэр Наталья Котова поручили проверить наличие люков на всех колодцах в Челябинске.

— С учетом несчастного случая надо акцентировать внимание и провести ревизию, — отметила она во время аппаратного совещания.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов пообещал предоставить отчет до конца недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru