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Происшествия24 мая 2021 8:23

В Челябинске проверят канализационные люки после гибели женщины, провалившейся в открытый коллектор

Такое поручения дала мэр Наталья Котова
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Трагедия произошла в Калининском районе возле улицы Болейко. Фото: прокуратура Челябинской области

Трагедия произошла в Калининском районе возле улицы Болейко. Фото: прокуратура Челябинской области

После гибели женщины, которая упала в коллектор на Заячьем острове, мэр Наталья Котова поручили проверить наличие люков на всех колодцах в Челябинске.

— С учетом несчастного случая надо акцентировать внимание и провести ревизию, — отметила она во время аппаратного совещания.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов пообещал предоставить отчет до конца недели.

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