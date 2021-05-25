Пожарные спасли многоквартирный дом в Челябинской области от огня

Деревянные постройки рядом с домом еда не стали причиной беды. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вчера вечером, 24 мая, в поселке Кропачево Челябинской области пожарным удалось сдержать огонь, который едва не перекинулся с деревянных построек на многоквартирный дом. 50 жильцов, включая детей, выбежали на улицу еще до приезда расчета.

— Горели старые деревянные хозяйственные постройки. Рядом находился двухэтажный многоквартирный дом. Пламя угрожало в любой момент перекинуться на жилой фонд, — сообщили в МЧС по Челябинской области. — Плотная застройка и высокая горючая загрузка способствовали быстрому распространению пламени, но пожар удалось локализовать. Жилой дом не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru