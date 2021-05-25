Житель Челябинской области купил два кодграббера, чтобы вскрывать машины

Покупать и использовать такие устройства запрещено законом Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Челябинской области в январе 2021 года купил через интернет два кодграббера, чтобы вскрывать машины в обход сигнализации. Задержали его, когда он вынимал устройство из тайника.

— Приговором суда осужденному по статье ст.138.1 УК РФ назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом ранее неотбытого наказания, — прокомментировал старший помощник руководителя регионального управления СКР Владимир Шишков.

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