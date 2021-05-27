В Челябинской области умерли семь человек с коронавирусом

Из больниц выписали 84 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки подтвердилось 88 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 62 687 человек. Из больниц за сутки выписали 84 южноуральца.

На лечении остаются 2671 человек. За прошедший день умерли семь южноуральцев с коронавирусом. И только один из них от других причин, остальные — непосредственно от COVID-19.

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