Школы Челябинской области участвуют в конкурсе на худший туалет

Фото: Школьная программа Domestos 2021

Школы Челябинской области активно участвуют в конкурсе на самый ужасный туалет. Нет, это не очередная серия «Черного зеркала», просто компания «Доместос» пообещала отремонтировать тот, чей окажется худшим. Победителя выбирают пользователи сайта, ставя им «разбитые сердца».

Сразу три заявки подали образовательные учреждения Аши и еще две с района — города Миньяр и Сим. Из Челябинска поучаствовать решил лицей № 102, но их туалет на фоне других кажется райским местечком, так что победа им вряд ли светит.

Вместе с фотографиями конкурсанты указывают, что именно нужно починить в санузле. Особенно интересно выглядит туалет школы № 1 города Сим, где ремонт не проводился со дня строительства здания. Здесь вместо унитазов — старые добрые дырки.

Фото: Школьная программа Domestos 2021

Еще один интересный экспонат — туалет в ашинской школе № 9. Между унитазами нет никаких перегородок, так что скучать здесь не придется, но как же социальная дистанция? Кстати, из южноуральских туалетов он пока что лидирует с набранными 266 «разбитыми сердцами».

Фото: Школьная программа Domestos 2021

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