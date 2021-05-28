В Челябинске в честь пограничников устроят праздничный концерт

28 мая - День пограничника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зеленеющий в это время года Челябинск сегодня, кажется, стал еще сочнее. Все дело в обилии головных уборов, которые выгуливают представители пограничного управления. Зеленые фуражки — их отличительная особенность — видно издалека. По традиции они отмечают свой профессиональный праздник в парке Гагарина. Сегодня там с 12 до 15 часов будет праздничный концерт и угощение из полевой каши.

Это встреча не только сослуживцев из Челябинска, но и всех, кто хоть как-то причастен к пограничному роду войск. Они приносят с собой флаги с известным слоганом «Границы на замке» и указатели регионов, в которых когда-то служили.

День «зеленых фуражек», как в народе называют пограничников, ежегодно празднуется в один и тот же день — 28 мая. Его очень чтят на Южном Урале, который соприкасается с Казахстаном. Челябинская область считается одним из стратегически важных приграничных регионов. Под охраной участок, протяженностью больше 800 километров. По всем магистралям нашей территории: земным, железнодорожным, воздушным — перевозят товары из стран ближнего и дальнего зарубежья, происходит деловое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

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