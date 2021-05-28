Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 28 мая 2021 года, в регионе зафиксировано 62 775 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 88 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом вирус перебороли 87 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 57 243 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остается 2 664 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Семеро из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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