В Магнитогорске завели уголовное дело на инспектора ГИБДД, скрывшего ДТП

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД из Магнитогорска. В марте 2019 года он узнал о совершенном ДТП, однако оформлять его не стал, и нарушение так и оставалось скрытым. Но теперь инспектору грозит наказание за превышение должностных полномочий.

— Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи собирают доказательную базу, решается вопрос об избрании меры пресечения для инспектора.

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