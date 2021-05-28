В ближайшие выходные в Челябинской области прогнозируются грозы и дождь

Дожди на Южном Урале ожидаются в воскресенье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аномальная жара в Челябинской области наконец-то сошла на нет, и жителям Южного Урала удалось наконец насладиться теплыми майскими деньками. Но погода в эти выходные готовит еще один сюрприз в виде гроз и дождей.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу ночью, 29 мая, температура воздуха будет доходить до +8, +13 градусов. А уже днем столбик термометра поднимется +27, +32 градусов. Порывы ветра в субботу доходить местами до 14 м/c.

Ночью, 30 мая, температура воздуха будет составлять +11, +16 градусов. Грозы и дождь придут на Южный Урал уже днем. Однако, несмотря на это, температура воздуха составит +28, +33 градусов. Что касается ветра, то он даже во время гроз не должен будет превышать 14 м/c.

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