Челябинский «Трактор» подписал первого игрока, который войдет в женскую команду

Татьяна Шаталова играла за Metropolitan Riveters в сезоне 2019/2020. Фото: Instagram.com/shatal_17

Первым новичком женской команды «Белые Медведицы» стала 21-летняя нападающая Татьяна Шилова. В пресс-службе черно-белых рассказали, что она участвовала в NWHL, а также играла в составе сборной России на чемпионате мира U18.

— Татьяна Шаталова начинала свой хоккейный путь в Минске, а профессиональную карьеру — в красноярской «Бирюсе», с которой дважды становилась бронзовым призером чемпионата ЖХЛ. Параллельно с клубными успехами нападающая со сборной России успела выиграть бронзу на чемпионате мира U18, — рассказали в пресс-службе ХК «Трактор» — Проведя четыре года в Красноярске Шаталова решила попробовать свои силы за океаном, подписав контракт с клубом Национальной женской хоккейной лиги «Метрополитан Риветерс», где отыграла один сезон.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Нападающая Татьяна Шаталова родилась 17 августа 1999 года. Ее рост составляет 166 см. В ЖКЛ хоккеистка провела 111 матчей, набрав 36 (21+15) очков. Статистика в NWHL: 24 матча, 12 (2+10) очков. Татьяна Шаталова держит клюшку левым хватом.

Отметим, что женский хоккей начал активно развиваться в Челябинске в середине 1990-х годов и до 2002-го. За это время команда сменила свое название три раза: «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998-2000) и «Казак-Уральский» (2000-2002). Однако наивысший успех к челябинским спортсменкам пришел в сезоне 2010/2011. Тогда они назывались «Факелом» и завоевали «бронзу» чемпионата России. В марте 2014 года женская команда вошла в систему «Трактора» и сменила название на «Белые Медведицы». Однако после одного проведенного сезона была расформирована. И теперь, спустя шесть лет, команду снова начали собирать.

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