В Копейске в тройном ДТП погиб мужчина

Погибшему водителю Ford было 45 лет. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 29 мая, в 7:50 в Копейске по улице Федотьева, 74 45-летний водитель автомобиля Ford Транзит не справился с управление и вылетел на встречку, где столкнулся с ГАЗелью и Kia Seed.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП водитель Ford скончался на месте. 56-летний водитель ГАЗели, 54-летний водитель Kia и его пассажирка 59 лет получили телесные повреждения, их увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Как пишут очевидцы в группе «Копейск (В) Теме», погибшего мужчину зажало в машине. На видео момента аварии, которое разошлось по соцсетям, видно, что Ford ехал на огромной скорости и просто снес машины.

Пострадавших увезли в больницу. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru