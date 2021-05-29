В центре Челябинска, где обнаружили кусок мостовой бывшей Соборной площади 18-19 веков, продолжают копать колею

Работы на участке запретили. Фото: Госкомитет ОКН Фото: АННА ВОЛКОВА

На площади Ярославского, где рабочие при прокладке подземного кабеля обнаружили мостовую бывшей Соборной площади, продолжаются работы. Вчера, 28 мая, днем рабочие продолжали вычищать колею, хотя Госкомитет по охране культурного наследия Челябинской области предписал приостановить деятельность, пока не разработает план спасательных археологических работ.

На площади Ярославского на улице Труда за трамвайными линиями начали прокладывать подземный кабель для строительства тяговой подстанции в Центральном районе. Во время работ сотрудники наткнулись на фрагмент мостовой бывшей Соборной площади — выявленный ОКН «Культурный слой Челябинска ХVIII-ХIХ вв.».

Рядом с исторической находкой соседствуют пустые бутылки и мусор Фото: АННА ВОЛКОВА

Челябинцы предлагают разные варианты для сохранения памятника истории. Например, накрыть мостовую стеклом и сделать подсветку, чтобы жители и гости города могли приходить на это место.

— Это большая удача для нашего города, — пишет в группе ОКН во «ВКонтакте» Олег Чернышев. — Надо вскрыть побольше, в разумных пределах, эту мостовую. Укрепить швы брусчатки специальной композитной мастикой, поставить гранитное ограждение, ночную подсветку. Стеклом накрывать смысла нет.

Часть колеи огородили, но к месту с мостовой может подойти любой желающий Фото: АННА ВОЛКОВА

В Госкомитете пояснили, что варианты музеефикации мостовой под открытым небом рассмотрят специалисты-археологи при разработке плана спасательных работ.

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