Челябинцы пожаловались на сломанные ограждения на набережной Миасса у органного зала

Гулять с детьми тут опасно. Фото: читатель КП-Челябинск

На набережной реки Миасс у органного зала пропал участок ограждения. Читатели КП-Челябинск прислали видео и фото. Они опасаются, что место может быть опасным для детей.

— Кажется, будто там спуск, а там обрыв. Ребенок побежит, упадет и ноги сломает, — рассказывает читатель КП-Челябинск Ирина.

С другой стороны блока тоже нет, но упасть помешает перекладина. Фото: читатель КП-Челябинск

С другой стороны у ограждения тоже нет одного блока, но осталась железная перекладина, которая может предотвратить падение.

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