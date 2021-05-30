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Общество30 мая 2021 7:45

В Челябинске из-за полумарафона ограничат движение транспорта

Рассказываем, куда на машине сегодня лучше не ехать
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Через центр Челябинска маршрут полумарафона не пройдет.

Через центр Челябинска маршрут полумарафона не пройдет.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сегодня, 30 мая состоится Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Из-за состязаний с 10:00 до 14:00 ограничат движение транспорта на нескольких улицах Северо-Запада.

Проезд закроют на улицах Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской в обоих направлениях.

Улицы начали перекрывать с самого утра.

Улицы начали перекрывать с самого утра.

Фото: Василий ВОРОНИН

Фото: Василий ВОРОНИН

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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