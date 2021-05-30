В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 87 человек

От коронавируса за минувшие сутки умерли шесть человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 87 человек, с начала пандемии это число достигло 62 949. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 6 человек. У всех был диагностирован COVID-19.
Больничные палаты при этом покинули 86 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 57 414 человек.
Под присмотром врачей остаются 2 652 зараженных.
За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 2,25 миллиона человек. За прошедшие сутки - 8 568 тестов.
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