Погода начнет портиться к вечеру. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 30 и 31 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер до 28 м/с. Об этом сегодня предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— Днем 30 мая, ночью и днем 31 мая с прохождением атмосферных фронтов в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град (местами крупный) и шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с, — уточнили в челябинском гидрометцентре.

При этом в большинстве районов области в эти дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ночь на понедельник, 31 мая, в Челябинской области температура воздуха опустится до +12… +17 C, в горах и низинах до +8 C. Днем столбики термометров поднимутся до +20… +25 C, в горах +15… +20 C, на юге региона — до +25… +30 C.

В Челябинске сегодня ночью синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу и возможный град в вечернее время. Температура воздуха +14… +16 C. Днем 31 мая ожидается небольшой дождь, возможна гроза, и +20… +22 C. Ветер северных направлений 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 16 м/с.

